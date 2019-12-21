Sivasspor Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor!
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor gözünü şampiyonluğa dikti. Kırmızı beyazlılar devre arası transfer çalışmalarına başlarken, Brezilyalı golcü Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.
Fox Sports Brezilya'nın haberine göre Sivasspor, Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istiyor.
Tianjin Tianhai'den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.
Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho'yu da kadrosuna katmıştı.
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