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Sivasspor Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019
SİVASSPOR'DAN PATO BOMBASI!

'de 15. hafta geride kalırken liderlik koltuğunda bulunan gözünü şampiyonluğa dikti. Kırmızı beyazlılar devre arası çalışmalarına başlarken, Brezilyalı golcü 'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan , devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.

Fox Sports Brezilya'nın haberine göre Sivasspor, forması giyen 'yu kadrosuna katmak istiyor.

Tianjin Tianhai'den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.

Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho'yu da kadrosuna katmıştı.

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