Galatasaray zorlu Göztepe virajında! Göztepe - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Süper Lig'in 15 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, deplasmandan galibiyet ile dönerek, derbide rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek istiyor. İlhan Palut'un gelişi ile çıkışa geçen Göztepe ise ateşli taraftarlarının önünde Aslan'a şans tanımak istemiyor. Rakibini eli boş göndermek isteyen Göztepe 15'inci hafta itibarıyla 20 puan topladı ve 10'uncu sırada yer alıyor. Haftanın en heyecanlı maçlarından biri olması beklenen Göztepe - Galatasaray maçı merakla bekleniyor. Peki, Göztepe - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 16'ncı hafta mücadeleleri dün oynanan Ankaragücü - Antalyaspor maçı ile başladı. Heyecan fırtınası bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Cumartesi karşılaşmaları arasında Göztepe - Galatasaray maçı da yer alıyor. Türkiye'nin iki köklü kulübünün karşılaşması nefesleri kesecek. Saha ve seyirci avantajı ile Galatasaray'ı devirmek isteyen Göztepe'de tüm planlar galibiyet üstüne. Lige istediği gibi başlayamayan Galatasaray ise derbi haftasını kayıpsız geçerek rakiplerinin puan kaybını fırsata çevirmenin peşinde. Galatasaray 24, Göztepe 20 puanda. Karşılaşmaya artık saatler kaldı. Peki, Göztepe - GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
DÜDÜK SERKAN TOKAT'TA
Göztepe - Galatasaray maçını yönetecek hakem 4'lüsü belli oldu. Karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını ise, Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Emre Malok olacak. Kritik pozisyonların çözüme kavuştuğu VAR odasında Atilla Karaoğlan ve Esat Sancaktar görev yapacak.
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