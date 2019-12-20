UEFA'dan skandal karar! Türkiye'ye kınama ve para cezası
Gelen son dakika haberine göre; UEFA, asker selamı nedeniyle milli oyuncularımıza ve TFF'ye kınama cezası ile federasyona 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı ve skandal niteliğine kararlar verdi. UEFA, asker selamı nedeniyle milli oyuncularımıza ve TFF'ye kınama cezası ile federasyona 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.
Juventus'ta gol attıktan sonra Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala ile ilgili de soruşturma yapıldığı ancak ceza verilmediği açıklandı.
UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncularımız:
Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci
Juventus'ta gol attıktan sonra Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala ile ilgili de soruşturma yapıldığı ancak ceza verilmediği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
- Yeni Malatyaspor'u üzen haber! Arturo Mina'nın oğlu...
- Flaş gelişme... Feghouli listeden çıkarıldı!
- Anadolu Efes CSKA Moskova |CANLI
- TFF'den harcama limiti hakkında yeni karar
- Canlı yayında flaş iddia: Ersun Yanal tweetle gidecek
- Arsenal'in yeni hocası belli oldu
- Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti
- UEFA'dan Başakşehir'e skandal ceza
- Fenerbahçe Beşiktaş'a Kadıköy'de en son 2005'te yenildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!