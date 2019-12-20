Ronaldo El Clasico'yu gölgede bıraktı

Dünyanın gözünü çevirdiği Real Madrid - Barcelona maçının 0-0 sonuçlanması, futbolseverleri tatmin etmemişti. Aynı gece Ronaldo'nun Sampdoria deplasmanında attığı gol ise konuşulmaya devam ediliyor.

El Clasico'da karşı karşıya gelen Real Madrid ile Barcelona'nın futbolu şüphesiz hiçbir futbolsevere keyif vermedi. Ne Messi ve Suarez'in ne de Benzema ve Bale'in futbolları tatmin edici seviyede değildi.

0-0 sona eren Real Madrid Barcelona maçının ardından akıllarda kalan tek pozisyon ise Toni Kroos'un düşerken Messi'nin şortunu çektiği an. El Clasico'da dikkat çeken anın Messi'nin iç çamaşırı olması da gözlerin Ronaldo'ya çevrilmesine neden oldu.

RONALDO TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sampdoria deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Ronaldo, 45. dakikada öyle bir gol attı ki 2 gündür tüm dünya onu konuşuyor. Hafta boyunca El Clasico'nun konuşulması beklenirken, Ronaldo'nun golü ilgiyi İtalya'ya çevirdi.

Seri A'daki 17. hafta mücadelesinde Sampdoria'ya konuk olan Juventus'ta Ronaldo'nun golü dünya basınına damga vurdu. Takımını 2-1 öne geçiren golü atan Ronaldo'nun 71 santim sıçradığı ve topa vurduğu noktanın 2 metre 56 santim olduğunu belirtildi.

1,87 boyunda olan Ronaldo toplamda ise 2,58'e kadar çıktı.