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Gökhan Çıra ve Jimmy Durmaz PFDK’ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
GÖKHAN ÇIRA VE JİMMY DURMAZ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Tuzlaspor ile Galatasaray arasındaki olaylı maç sebebiyle Tuzlasporlu ve Galatasaraylı 'ya sevk edildi. 3 ismi daha disipline yolladı.

Tuzla ile G.Saray arasındaki olaylı maç sebebiyle ve 'ya sevk edildi. 3 ismi daha disipline yolladı.

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