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Fenerbahçe son topta yıkıldı

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
F.BAHÇE SON TOPTA YIKILDI

 Beko'ya son saniye şoku... 'in 15. haftasında Zenit'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle parkeden 84-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe maçta ilk yarıyı 43-38 önde kapatsa da üstünlüğünü mücadelenini bitimine kadar sürdürmeyi başaramadı. bu sezon Euroleague'de 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de 18 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku... 'in 15. haftasında Zenit'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle parkeden 84-81 mağlup ayrıldı. maçta ilk yarıyı 43-38 önde kapatsa da üstünlüğünü mücadelenini bitimine kadar sürdürmeyi başaramadı. bu sezon Euroleague'de 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de 18 sayıyla oynadı.

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