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Ahmet Çalık formayı kapıyor

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
AHMET ÇALIK FORMAYI KAPIYOR

Ahmet  maçında gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Terim'in gözüne girmeyi başardı. Terim'in maçında Marcao'nun yerine 'ı oynatacağı öğrenildi.

Ahmet maçında gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Terim'in gözüne girmeyi başardı. Terim'in maçında Marcao'nun yerine 'ı oynatacağı öğrenildi.

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