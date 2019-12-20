Galatasaraylı Belhanda'yı çok isteyen Al Ittihad yönetime resmi teklifini sundu
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı Belhanda'yı renklerine bağlayabilmek için Galatasaray'a teklifini dün sundu. Transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi...Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı Belhanda'yı renklerine bağlayabilmek için Galatasaray'a teklifini dün sundu.
AL İTTİHAD KESENİN AĞZINI AÇTI
Al Ittihad takımının daha önce de yakından ilgilendiği Belhanda için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Belhanda'nın da taraftarların sık sık tepki göstermesi nedeniyle ayrılmak istediği belirlendi.
KARİYERİNDE 423 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde 423 maça çıkan ve 61 gol atıp 67 asist yapan Belhanda, Galatasaray'da 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Belhanda, yaşadığı problemler nedeniyle gitmeyi göze aldı.
CİMBOM'DA 3. SEZONU
Belhanda G.Saray'da 3. sezonunu yaşıyor. Faslı futbolcu toplam 118 resmi maça çıkarken 12 gol, 18 asist yapmayı başardı.
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