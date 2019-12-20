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Tyler Boyd Konya’ya doğru

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
TYLER BOYD KONYA’YA DOĞRU

'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen 'u 'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile pazarlıklarına başlayacak.

Beşiktaş'ta bi türlü istenilen perforumansı sergileyemeyen Tyler Boyd'u 'un istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında Konyaspor ile pazarlıklarına başlayacak.

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