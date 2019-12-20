ZTK maçları ne zaman oynanacak? ZTK eşleşmeleri nasıl oldu? GS, FB, BJK, TS kimle eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi. TFF'nin Riva Tesisleri'nde çekilen kuralarda 16 takımın rakibi belli oldu. Son 16'ya kalan 4 büyükler bu turda birbiri ile eşleşmezken, tur atlamaları halinde birbirlerine rakip olabilecek. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? ZTK eşleşmeleri nasıl oldu? GS, FB, BJK, TS kimle eşleşti? İşte Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ile ilgili tüm detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı. Son 16 turuna kalan takımların rakipleri belli olurken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu turda birbirine rakip olmadı. Ancak çeyrek finalde 4 büyüklerin birbirine rakip olma ihtimali bulunuyor. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? ZTK eşleşmeleri nasıl oldu? GS, FB, BJK, TS kimle eşleşti? İşte ZTK kura çekiminde yaşananlar ve eşleşmeler...
ZTK EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
Antalyaspor - Göztepe
İstiklal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Ronaldo El Clasico'yu gölgede bıraktı
- İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
- Trabzonspor 4 - 1 Altay maç ÖZETİ İZLE
- Kanarya gözünü ona dikti!
- Larkin hangi Türk ismini alacak?
- G.Saray'dan flaş golcü transferi hamlesi!
- Rodriguez için savaş çıktı
- Derbide kartlar havada uçuşuyor
- Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman mesajı
- Beşiktaş'tan derbi öncesi gülümseten paylaşım!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!