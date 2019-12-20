Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları çekildi. TFF'nin Riva Tesisleri'nde çekilen kuralarda 16 takımın rakibi belli oldu. Son 16'ya kalan 4 büyükler bu turda birbiri ile eşleşmezken, tur atlamaları halinde birbirlerine rakip olabilecek. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? ZTK eşleşmeleri nasıl oldu? GS, FB, BJK, TS kimle eşleşti? İşte Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ile ilgili tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı. Son 16 turuna kalan takımların rakipleri belli olurken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu turda birbirine rakip olmadı. Ancak çeyrek finalde 4 büyüklerin birbirine rakip olma ihtimali bulunuyor. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? ZTK eşleşmeleri nasıl oldu? GS, FB, BJK, TS kimle eşleşti? İşte ZTK kura çekiminde yaşananlar ve eşleşmeler...

ZTK EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

Antalyaspor - Göztepe

İstiklal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor