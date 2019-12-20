Adil Rami: 2.yarı benim için yeni bir başlangıç

Kupa maçında haftalar sonra forma giyen Adil Rami, ligin 2. yarısı için iddialı konuşttu. Fas asıllı Fransız oyuncu, "Ligin 2. yarısı benim için yeni bir başlangıç olacak. Çok sıkı çalışıyorum" diye konuştu. Rami, Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giyebilmişti.

maçında haftalar sonra forma giyen, liginyarısı için iddialı konuşttu.asıllıoyuncu, "Liginyarısı benim için yeni bir başlangıç olacak. Çok sıkı çalışıyorum" diye konuştu.sadecemaçta forma giyebilmişti.