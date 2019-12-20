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Adil Rami: 2.yarı benim için yeni bir başlangıç

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
ADİL RAMİ: 2.YARI BENİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kupa maçında haftalar sonra forma giyen , ligin 2. yarısı için iddialı konuşttu. Fas asıllı Fransız oyuncu, "Ligin 2. yarısı benim için yeni bir başlangıç olacak. Çok sıkı çalışıyorum" diye konuştu. Rami, 'de sadece 1 maçta forma giyebilmişti.

Kupa maçında haftalar sonra forma giyen Adil Rami, ligin 2. yarısı için iddialı konuşttu. Fas asıllı Fransız oyuncu, "Ligin 2. yarısı benim için yeni bir başlangıç olacak. Çok sıkı çalışıyorum" diye konuştu. Rami, Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giyebilmişti.

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