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Botafogo forması giyen Joao Paulo adım adım Beşiktaş'a

SPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019
ADIM ADIM KARTAL’A

Botafogo forması giyen ’nun menajeri , oyuncusu ile siyah-beyazlıların ilgilendiğini açıkladı. Manica, “Resmi tekfli bekliyoruz” dedi...

Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş için ilk iddia Brezilya'dan geldi. Botafogo forması giyen Joao Paulo'nun menajeri Cristian Manica, oyuncusunun siyah beyazlı kulüp tarafından izlendiğini açıkladı. basınına konuşan Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor, rakamları da konuştuk, resmi teklifi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD TAKIMLARI SIRADA
Manica oyuncusuna ABD MSL Ligi takımlarının da talip olduğunu sözlerine ekledi. Joao Paulo, Botafogo formasıyla 85 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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