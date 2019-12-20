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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
FENER ARA VERMEDİ

, derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son bölüm taktik ağırlıklı geçti. Hazırlaklar bugün de devam edecek.

Kupada turu geçen , derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son bölüm taktik ağırlıklı geçti. Hazırlaklar bugün de devam edecek.



RODRIGUES DERBİDE YOK
maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 'ya sevk edilen Rodrigues'e 2 maç ceza çıktı. Rodrigues Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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