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Trabzonspor-TFF zirvesinin tarihi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
TRABZONSPOR-TFF ZİRVESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri konusunda aldığı karar sonrası Trabzonspor'dan itiraz gelmişti. Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile bu konu hakkındaki duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerinin harcama limitlerinin yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesinin yankıları sürüyor.

Söz konusu karar itiraz için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor'un başvurusuna yanıt geldi.

Trabzonspor ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek

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