Ronaldo Sampdoria maçındaki golüyle dünyayı salladı
Seri A'daki 17. hafta mücadelesinde Sampdoria'ya konuk olan Juventus'ta Ronaldo'nun golü dünya basınına damga vurdu. Takımını 2-1 öne geçiren golü atan Ronaldo'nun 71 santim sıçradığı ve topa vurduğu noktanın 2 metre 56 santim olduğunu belirtildi.
Serie A'da zirve mücadelesi veren Juventus, 17. hafta karşılaşmasında Sampdoria'ya konuk oldu.
1-1 devam eden karşılaşmanın 45. dakikasında, Alex Sandro'nun arka direğe yaptığı ortaya adeta havada asılı kalarak vuruşunu yapan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.
2 METRE 56 CM
Golün ardından ölçümler yapan Sky, Portekizli yıldızın gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirtti.
34 yaşındaki yıldız oyuncu bu golle beraber 2019-20 sezonunda İtalya Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti.
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