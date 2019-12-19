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Liverpool, Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 19.12.2019
LİVERPOOL SALZBURG'DAN MİNAMİNO'YU TRANSFER ETTİ

ekibi , Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.

Kulübü, 24 yaşındaki Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. Japon oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.

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