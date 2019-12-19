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Jordan Thompson Fenerbahçe'de!

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Giriş Tarihi: 19.12.2019
FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Opet, Kadın Voleybol ’nın 1997 doğumlu pasör çaprazı 'la anlaşma sağladı. Cincinnati Üniversitesi takımından edilen Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.

Kadın Voleybol 'nın 1997 doğumlu pasör çaprazı , Opet'e oldu.

Cincinnati Üniversitesi takımından transfer edilen Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.

Genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Amerikan Milli Takımının maçlarında performansı ile dikkat çekti. Thompson, yine geride bıraktığımız yazın Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde 'ya karşı takımına kazandırdığı 33 sayı ile de çok konuşuldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine renklerimize hoş geldin diyor; Vestel Venus Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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