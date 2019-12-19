19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019
UMUT BULUT'UN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken ilk transfer resmen belli oldu. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN