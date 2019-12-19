Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken ilk transfer resmen belli oldu. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Umut Bulut Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Umut Bulut Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."