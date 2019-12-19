Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken ilk transfer resmen belli oldu. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Umut Bulut Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Umut Bulut Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Ronaldo uçtu dünya basını onu konuştu
- Kavganın seyrini değiştirecek yeni görüntüler
- Ricardo istediği Türk devini açıkladı
- Sarri: Merih'ten vazgeçemezsiniz
- Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti
- İstanbulspor 0 -2 Fenerbahçe | ÖZET İZLE
- Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesaj
- Shane Larkin: Cumhurbaşkanı’nın sözleri beni motive etti
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- Beşiktaş derbisinde yok
Daha Fazla Gör
- Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya’nın yüzyılı olacak! Jim Rogers kimdir?
- Mersin'de balina kusmuğu operasyonu
- Türkiye'den FATF'ın "kara para" raporuna tepki
- "100 Bin Sosyal Konut" projesine başvuru 130 bine ulaştı
- HDP önündeki eylemde 108'inci gün... Aile sayısı 61 oldu
- Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı
- İstanbul'da dehşet! Korna çalan doktoru yol ortasında dövdüler
- Doğa Koleji’nde imzalar atıldı
- Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, özel ekip tarafından yakalandı
- İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı |Video
- CHP'li eski vekil Sinan Aygün'den Mansur Yavaş ve 8 CHP'li isme suç duyurusu...
- Haluk Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı |Video