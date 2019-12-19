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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine maestrosundan yoksun çıkacak

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, sahaya maestrosuz çıkacak. Sarı lacivertliler Beşiktaş derbisinde Alman 'dan yoksun olacak.

Fenerbahçe'de Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçının kadrosu şekilleniyor. Ersun Yanal, Alman 'den yoksun bir 11 için çalışıyor.

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken Max Kruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi. Tahkim Kurulu'ndan bugün iki maç ceza alması ve derbide forma giymemesi beklenen Rodrigues'in forması için ilk aday Tolga Ciğerci olarak görülüyor.

Ersun Yanal, Max Kruse'yi İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı. Sarı-lacivertliler; sakatlar, cezalılar ve derbi revizyonu nedeniyle 17 kişilik kadroyla stattaydı. (Sabah)

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