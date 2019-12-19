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Eren Tozlu ameliyat oldu

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Giriş Tarihi: 19.12.2019
EREN TOZLU AMELİYAT OLDU

yaşadığı çapraz bağ ameliyatı sonrası bıçak altına yattı. ’un çapraz bağ sakatlığı yaşayan futbolcusu Eren Tozlu özel bir hastanede ameliyat oldu.

'un çapraz bağ sakatlığı yaşayan futbolcusu özel bir hastanede ameliyat oldu.

Golcü futbolcu Eren Tozlu, çapraz bağ sakatlığından dolayı özel bir hastanede Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Tozlu'nun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Eren Tozlu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1 gole imza attı.

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