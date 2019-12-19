Trabzonspor'un sezon başında 16,5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha gelecek. 24 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 1 maça daha çıkarsa Trabzonspor 1 milyon euro daha kazanacak.

Trabzonspor'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.

Trabzonspor'un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.