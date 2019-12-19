Sarri: Merih'ten vazgeçemezsiniz

Juventus'un Sampdoria deplasmanındaki lig maçına ik 11'de başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, hocası Maurizio Sarri'den övgü aldı. Sarri, Merih Demiral'in idmanlarda olduğu kadar sahada da coşkulu olduğunu söyledi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral hakkında konuşan Sarri, "Merih Demiral'ın takım arkadaşlarına da aktardığı harika bir enerjisi var. Şu anda bunu kullanmak istiyoruz. Antrenmanlarda enerjiyle dolup taşan birini görürseniz, onu sahaya atmalısınız. Maçta da bu tutumunu sürdürdüğünde, ondan vazgeçemezsiniz" dedi.

"MERİH İYİ İŞ ÇIKARDI"

Maurizio Sarri, Merih için "Merih Demiral bu gece iyi iş çıkardı. Performansından memnunum. Birkaç teknik hata yaptı ama zemin sıkıntılıydı." sözlerini de ekledi.