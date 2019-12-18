Fırtına deplasmanda esiyor

Süper Lig'de zirve takipçisi Trabzonspor, deplasmanlarda topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo mavililer Denizlispor'dan önce de evinde Göztepe'ye mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibinin bu sezon kaybettiği puanlara bakıldığında iç sahadaki kayıplar, dışarıya göre fazla. Evinde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

10 puan yitirdi. Şenol Güneş Stadı'nda 1.71 puan ortalaması ile oynuyor. Trabzonspor deplasmanda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. 9 puan kaybetti. Ünal Karaman ve öğrencileri dış sahada 1.75'lik puan ortalaması ile oynuyor. Fırtına iç sahadaki fazla puan kayıpları sebebiyle lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kaldı.

İYİ SERİ SONA ERDİ

Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibinin serisi, Denizlispor maçıyla birlikte sona erdi. Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde girdi ancak sahayı 2-1 yenik terk etti.

İDMANDA YÜZLER ASIK

Karadeniz ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı. Ancak çalışmada her zamankinin aksine yüzler asıktı. Ünal Karaman ve öğrencileri eski çalışmaların aksine sessiz şekilde bir antrenman geçirdiler.

5'e 2'nin ardından çift kale maç oynandı.