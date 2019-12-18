Fırtına deplasmanda esiyor
Süper Lig'de zirve takipçisi Trabzonspor, deplasmanlarda topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo mavililer Denizlispor'dan önce de evinde Göztepe'ye mağlup olmuştu.
Karadeniz ekibinin bu sezon kaybettiği puanlara bakıldığında iç sahadaki kayıplar, dışarıya göre fazla. Evinde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.
10 puan yitirdi. Şenol Güneş Stadı'nda 1.71 puan ortalaması ile oynuyor. Trabzonspor deplasmanda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. 9 puan kaybetti. Ünal Karaman ve öğrencileri dış sahada 1.75'lik puan ortalaması ile oynuyor. Fırtına iç sahadaki fazla puan kayıpları sebebiyle lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kaldı.
İYİ SERİ SONA ERDİ
Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibinin serisi, Denizlispor maçıyla birlikte sona erdi. Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde girdi ancak sahayı 2-1 yenik terk etti.
İDMANDA YÜZLER ASIK
Karadeniz ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı. Ancak çalışmada her zamankinin aksine yüzler asıktı. Ünal Karaman ve öğrencileri eski çalışmaların aksine sessiz şekilde bir antrenman geçirdiler.
5'e 2'nin ardından çift kale maç oynandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Tuzlaspor Galatasaray |CANLI İZLE
- Falcao'dan Tuzla karşısında müthiş gol
- Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı
- 8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi
- Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir? Gürses Kılıç nereli, kaç yaşında?
- Falcao'dan röveşata! Kornerden gelen topu...
- Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle!
- Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Terim'e yönelik sözleri...
- Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası olay çıktı!
- Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!
- Son dakika: PSA ve Fiat Chrysler resmen birleşti
- Son dakika: Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
- Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu
- Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!
- ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci kimdir?
- Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir? Gürses Kılıç nereli, kaç yaşında?
- Masterchef eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Ebe, hemşire, psikolog alımında son tarih! 17 bin 689 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek?
- Asgari ücret zammı son dakika! 2020 TÜİK asgari ücret önerisi kaç lira? Asgari ücret ve AGİ 2020'de kadar olacak?
- Hekimoğlu dizisinin İpek’i kimdir? Ebru Özkan Saban kim, kaç yaşında, nereli?
- EDHO 152. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tek parça izle! - ATV