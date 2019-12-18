Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki bir isim daha belli oldu. Fatih Terim gurbetçi yıldızın peşinde düştü. Fatih Terim'in Galatasaray'da görmek istediği oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde kadrodaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü şimdi de Almanya'ya dikti. Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı takımda görmeyi isteyen tecrübeli hoca bu kez de Wolfsburg formasını giyen Yunus Mallı'nın transferi için yönetime rapor verdi.