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Fenerbahçe dev transferde mutlu sona çok yakın

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Giriş Tarihi: 18.12.2019
FENERBAHÇE DEV TRANSFERDE MUTLU SONA ÇOK YAKIN

Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için çabaladığı Mesut Özil için harekete geçen Comolli, sarı lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. Devre arası transfer döneminde Özil'i Türkiye'ye getirmeye çalışan Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe taraftarlarının yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alınan kötü sonuçların ardından ara transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor. (Fotomaç)

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