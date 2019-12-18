Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek