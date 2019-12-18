18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
KANARYA TUR PEŞİNDE! İŞTE MAÇIN BAŞLAMA SAATİ...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor sahasında Süper Lig devi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sezon başını çok iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaratıyor. Kanarya, İstanbulspor’a karşı oynayacağı Türkiye Kupası maçı ile bir miktarda olsa moral bulmak istiyor. Hal böyleyken futbolseverler ‘, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmalarını yapıyorlar. İşte ‘İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda’ sorusunun yanıtı…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Müsabaka A Spor ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Atchom, Ali, Duhan, Onur, Muhammed Enes, Oğuzhan, Aldin Cajic, Ali Dere, Papa Diouf.

TEKNİK DİREKTÖR: Fırat Gül

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Adil Rami, Zanka, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Tolga Ciğerci, Deniz, Mevlüt.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN