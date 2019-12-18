İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor sahasında Süper Lig devi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sezon başını çok iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe son haftalarda yaşadığı beklenmedik puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaratıyor. Kanarya, İstanbulspor’a karşı oynayacağı Türkiye Kupası maçı ile bir miktarda olsa moral bulmak istiyor. Hal böyleyken futbolseverler ‘İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmalarını yapıyorlar. İşte ‘İstanbulspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda’ sorusunun yanıtı…
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.
Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Müsabaka A Spor ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Atchom, Ali, Duhan, Onur, Muhammed Enes, Oğuzhan, Aldin Cajic, Ali Dere, Papa Diouf.
TEKNİK DİREKTÖR: Fırat Gül
FENERBAHÇE: Harun, Murat, Adil Rami, Zanka, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Tolga Ciğerci, Deniz, Mevlüt.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
EKSİK OYUNCULAR KİMLER?
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- El-Clasico öncesi kırmızı alarm! Dev maç ertelenecek mi?
- Galatasaraylı kadın basın danışmanına saldırı!
- 24Erzincanspor Beşiktaş |CANLI İZLE
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
- MHK'den sürpriz karar! FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu...
- İddaa'nın favorisi Barcelona!
- El-Clasico heyecanı! Dev maç saat kaçta?
- Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?
- Tuzla 0-4 Galatasaray |ÖZET İZLE
- Galatasaray idmanında sürpriz isim!
- Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...
- Melih Altınok yazdı: Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!
- Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 16 bin istihdam sağlanacak
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı
- Son dakika: PSA ve Fiat Chrysler resmen birleşti
- Son dakika: Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
- Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu
- Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!
- ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?