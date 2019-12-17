Ünal Karaman'dan oyunculara mesaj!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar” diye konuştu.

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Teknik Direktörü"Zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk.hızlı oyunculara sahip ve bu tür maçlarda ciddi zorluklar çıkartabiliyorlar. Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar" dedi.