Ünal Karaman'dan oyunculara mesaj!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar” diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Denizlispor hızlı oyunculara sahip ve bu tür maçlarda ciddi zorluklar çıkartabiliyorlar. Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar" dedi.
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