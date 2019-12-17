Deniz Türüç: Gole sevinemedim

Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.

maçında 71. dakikadaoyuna girip 1de gol atan DenizTürüç bu gole sevinemediğinisöyledi.Sarı-Lacivertlioyuncu, "Bizim içinönemli bir maçtıama olmadı. Bir anönce yaralarımızısarmalıyız" dedi.