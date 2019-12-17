Deniz Türüç: Gole sevinemedim
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.
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