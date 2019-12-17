Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş savaşı veriyoruz
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı eski yönetime göndermede bulunarak, "İçinde en ufak organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik" dedi. Buna rağmen sistem kurmaya kararlı olduklarının altını çizen Dalgakıran, "Biz bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Ne başkan ne diğer yöneticiler şirketlerine gidemiyor. Ancak bunları bir an önce çözmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Adnan Dalgakıran'dan çarpıcı açıklamalar... Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı eski yönetime göndermede bulunarak, "İçinde en ufak organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik" dedi. Buna rağmen sistem kurmaya kararlı olduklarının altını çizen Dalgakıran, "Biz bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Ne başkan ne diğer yöneticiler şirketlerine gidemiyor. Ancak bunları bir an önce çözmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
BİZE ZAMAN TANINSIN
Beşiktaş 2. Başkanı Dalgakıran kendilerine zaman verilmesini isteyerek, karamsarlığa gerek olmadığını söyledi.
SON 10 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Kartal 15. haftalar dikkate alındığında son 10 sezonun en kötü hücum performansını yaşıyor. Ligde 22 golü bulunan Beşiktaş 2009- 2010'un 15. haftasında 17 golde kalırken ondan sonraki sezonlarda en az 23 gol kaydetmişti.
Hücumda kötü bir sezon yaşayan Beşiktaş gol sorununu 15 hafta sonunda çözemedi.
GÜVEN'E TEPKİ VAR
Yeni Malatyaspor maçında oyuna girdiği son 12 dakikada yenen 2 golde büyük hatalar yapan Güven'e tepki yağıyor. Özellikle taraftarlar Güven'i istenmeyen adam ilan etmiş durumda.
AJDIN HASIC'TE BELİRSİZLİK
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya katmayı düşündüğü Hasic'in durumunun hala netleşmediği öğrenildi.
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