Rodallega neden sevinmedi?

Trabzonspor deplasmanında 1-0 geride olan Denizlispor'a attığı 2 golle galibiyeti getiren Rodallega, neden sevinmediğini açıkladı. Trabzonspor camiasının kendisine ve ailesine çok iyi davrandığını dile getiren Rodallega, "Sevinemezdim" dedi.

Denizlispor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan kazandı. Maçta yıldızlaşan Rodallega attığı 2 golle Horozlar'ı galibiyete taşıdı. Kolombiyalı futbolcu attığı gollerden sonra sevinmedi ve maçtan sonra bu konuya açıklık getirdi. İşte Rodallega'nın o açıklamaları...



Hugo Rodallega: Maçtan önce takım arkadaşlarıma söylemiştim. Zorlu bir deplasmana gittiğimiz konusunda uyardım. Seyirci nedeniyle çok zor bir maç olacağını söyledim.

İlk yarıda iyi oynayamadık, ısınamadık atmosferden ötürü. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bunu beraber başardık. Beraber oynarsak bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk.

Attığım golden sonra sevinemezdim. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu. Ben Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim. Burada gol atmak nasipmiş.

Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum.