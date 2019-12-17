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Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
OKAY YOKUŞLU GERİ DÖNÜYOR! İŞTE YENİ TAKIMI

Steven Nzonzi'nin alternatifini buldu. İspanya'nın takımında forma giyen milli futbolcu , sarı kırmızılı takıma çok yakın.

Galatasary'ın gündeminde hareketli saatler yaşanıyor... ekiplerinden 'da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran , bir süredir 'ın radarında. Geçtiğimiz günlerde Nzonzi'yi kadro dışı bırakan teknik direktör Fransız oyununun yerine, 25 yaşındaki milli yıldızı düşünüyor. İşte transferin detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde ve 'de kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği Okay Yokuşlu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

KİRALIK OLARAK...
Celta Vigo'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak.

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