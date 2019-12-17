Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni takımı

Galatasaray Steven Nzonzi'nin alternatifini buldu. İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, sarı kırmızılı takıma çok yakın.

Galatasary'ın transfer gündeminde hareketli saatler yaşanıyor... İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran Okay Yokuşlu, bir süredir Galatasaray'ın radarında. Geçtiğimiz günlerde Nzonzi'yi kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim Fransız oyununun yerine, 25 yaşındaki milli yıldızı düşünüyor. İşte transferin detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Galatasaray şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği Okay Yokuşlu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!

KİRALIK OLARAK...

Celta Vigo'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak.