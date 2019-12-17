İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde Sivasspor yenilgisi ile sarsılan Sarı Kanarya kupada yoluna devam etmek istiyor. Sarı Lacivertlilerin maça yedek oyuncularla çıkması bekleniyor. Beşiktaş derbisi öncesi as oyuncular riske edilmeyecek. Ozan Tufan cezasını kupa maçında çekecek ve derbide sahada olabilecek. Rodrigues ise bir maçlık cezasını kupa maçında çekecek, derbide sahada olamayacak. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe'nin rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.
Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
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