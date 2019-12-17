Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Süper Lig'de İH Konyaspor'u evinde konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti. UEFA'da son 32'ye kalma başarısı gösteren Başakşehir, maçın son dakikalarında pozisyonları harcadı. Sinirlerine hakim olamayan Okan Buruk tek yumrukla camı kırdı. İşte detaylar...
Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Başakşehir, Konyaspor'u konuk ettiği maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3 puanla sahadan ayrılmak isteyen Başakşehir, 63. dakikada Konyaspor'un golüne engel olamadı.
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