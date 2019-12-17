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Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı!

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
OKAN BURUK YEDEK KULÜBESİNİN CAMLARINI KIRDI!

'de İH 'u evinde konuk eden Medipol 'de teknik direktör 'un hareketi dikkat çekti. 'da son 32'ye kalma başarısı gösteren Başakşehir, maçın son dakikalarında pozisyonları harcadı. Sinirlerine hakim olamayan Okan Buruk tek yumrukla camı kırdı. İşte detaylar...

'de zirve takibini sürdürmek isteyen , 'u konuk ettiği maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3 puanla sahadan ayrılmak isteyen Başakşehir, 63. dakikada Konyaspor'un golüne engel olamadı.

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