17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Cimbom Tuzla ile 2. randevuda

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019
CİMBOM TUZLA İLE 2. RANDEVUDA

G.Saray  5. tur rövanşında bugün 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

G.Saray 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Tuzla, ilk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, son 16 takım arasına kalmak için rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla mağlup etmek zorunda.




A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün start alacak.

Kupa heyecanı yeniden başlıyor. A Spor'da yayınlanacak 5. tur rövanş maçları sonucu 16 takım bir üst tura çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN