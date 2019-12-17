Cimbom Tuzla ile 2. randevuda
Giriş Tarihi: 17.12.2019
G.Saray Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.G.Saray Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Tuzla, ilk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, son 16 takım arasına kalmak için rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla mağlup etmek zorunda.
A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün start alacak.
Kupa heyecanı yeniden başlıyor. A Spor'da yayınlanacak 5. tur rövanş maçları sonucu 16 takım bir üst tura çıkacak.
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