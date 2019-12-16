Ümit Özat imzayı attı! İşte yeni takımı
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı. 43 yaşındaki teknik adam yeni kulübünün arması ile poz verdi.
Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
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