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Ümit Özat imzayı attı! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
ÜMİT ÖZAT İMZAYI ATTI! İŞTE YENİ TAKIMI

Teknik direktör , Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı. 43 yaşındaki teknik adam yeni kulübünün arması ile poz verdi.

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran , Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

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