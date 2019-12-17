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Galatasaray - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019
GALATASARAY TUR PEŞİNDE!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Tuzlaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-0'la geçmişti. Tur avantajını kapan Tuzlaspor rakibini eleyerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Tuzlaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Kritik maç ASpor'dan yayınlanacak.

Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

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