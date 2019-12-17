İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları
163 okulun katılımıyla gerçekleşen liseler arası genç erkekler masa tenisi turnuvasında Medeniyet Okulları İstanbul birincisi oldu.
2019 - 2020 eğitim öğretim yılı masa tenisi turnuvası kapsamında 9 Aralık'ta İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul liseler arası masa tenisi turnuvasında Medeniyet Okulları birinci oldu.
163 Okulun katıldığı yarışmada; birinciliği elde eden Muhammed TAŞAN, Tarık Saim ÖZBEK, Batuhan GÜRSES ve Arif Emre AKKURT tur maçlarında Şişli Terakki Okulları ile karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Robert Koleji ile eşleşen Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Medeniyet okulları yarı finalde Özel Enka Okulları'nı 3-1 yenerek final maçına ismini yazdırdı.
Finalde de Özel Enka Okulları ile eşleşen Medeniyet Okulları üstün performansını gene gösterdi ve rakibini 3-0 yenerek İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda İl Birincisi oldu.
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