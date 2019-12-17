17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
İSTANBUL LİSELER ARASI MASA TENİSİ BİRİNCİSİ MEDENİYET OKULLARI

katılımıyla gerçekleşen liseler arası genç erkekler masa tenisi turnuvasında birincisi oldu.

2019 - 2020 eğitim öğretim yılı masa tenisi turnuvası kapsamında 9 Aralık'ta Tozkoparan Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvasında birinci oldu.

katıldığı yarışmada; birinciliği elde eden Muhammed TAŞAN, Tarık Saim ÖZBEK, Batuhan GÜRSES ve Arif Emre AKKURT tur maçlarında Şişli Terakki Okulları ile karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Robert Koleji ile eşleşen Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Medeniyet okulları yarı finalde 'nı 3-1 yenerek final maçına ismini yazdırdı.

Finalde de Özel Enka Okulları ile eşleşen Medeniyet Okulları üstün performansını gene gösterdi ve rakibini 3-0 yenerek İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda İl Birincisi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN