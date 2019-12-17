Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu"
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