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Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BURSASPOR'DAN FLAŞ KARAR! YOLLAR AYRILDI

, ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu" ifadelerine yer verildi.

, ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bursaspor Yönetim Kurulu"

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