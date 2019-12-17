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Santos'tan Mircea Lucescu'ya teklif

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
TEKLİF RESMEN AÇIKLANDI! LUCESCU...

'nin görevine son verilmesinin ardından arayışlarını sürdüren Santos, 'ya teklif götürdü. Rumen teknik adam, ekibinin teklifini resmen açıkladı.

A Milli Futbol Takımın eski teknik direktörü , ekibi Santos'tan teklif aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, "Santos'un teklifi somut ve ciddi. Ancak ben henüz karar vermedim. Yeni yıldan sonra kararımı vereceğim. Çünkü halihazırda başka teklifler de var" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre; 75 yaşındaki Lucescu, Santos'un teklifine ilişkin tek problemin Brezilya'nın ülkesine olan uzaklığını gösterdi. Lucescu, "Brezilya'dan teklif gelmesi onurlandırıcı lakin evden çok uzak. Şu an için tek sorun bu. Eşim, bu tekliften çok memnun değil" şeklinde konuştu.

Santos, 9 Aralık 2019 tarihinde ile yollarını ayırmıştı. Takımı, Sampaoli'nin ardından yardımcı antrenör Jorge Desio devralmıştı

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