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Fenerbahçe’den kupa startı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019
FENERBAHÇE’DEN KUPA STARTI

F.Bahçe İstanbulspor'la yarın oynayayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki antrenmanda maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

F.Bahçe İstanbulspor'la yarın oynayayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Sivasspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

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