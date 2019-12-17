Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de önceki gün Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu. Bu gelişme Beşiktaş karşılaşması öncesi keyifleri kaçırdı.

kulübünden yapılan açıklamada,'de önceki günile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındakiın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu. Bu gelişmekarşılaşması öncesi keyifleri kaçırdı.