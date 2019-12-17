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Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
SADIK ÇİFTPINAR SEZONU KAPATTI

kulübünden yapılan açıklamada, 'de önceki gün ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki 'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu. Bu gelişme karşılaşması öncesi keyifleri kaçırdı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de önceki gün Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu. Bu gelişme Beşiktaş karşılaşması öncesi keyifleri kaçırdı.

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