Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Arda isterse izin veririz
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Süper Lig ekibi Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse kolaylık sağlarım" dedi.Süper Lig ekibi Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse kolaylık sağlarım" dedi.
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