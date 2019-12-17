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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Arda isterse izin veririz

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ARDA İSTERSE İZİN VERİRİZ

 Lig ekibi 'in Başkanı , 'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Arda bugün Arda olduysa bu sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse kolaylık sağlarım" dedi.

Süper Lig ekibi Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse kolaylık sağlarım" dedi.

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