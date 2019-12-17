Avrupa’da yeni rakip S.Lizbon
Giriş Tarihi: 17.12.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları dün İsviçre'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la eşleşti.UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları dün İsviçre'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la eşleşti.
6 MAÇTA 1 YENİLGİ
İlk maç 20 Şubat 2020'de Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat 2020'de İstanbul'da oynanacak. Portekiz ekibi daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
RAKİBİMİZ ÇOK TECRÜBELİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk kurayı değerlendirdi... Başarılı hoca, "Tecrübeli bir takımla eşleştik. Ancak kendimize güveniyoruz" dedi.
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