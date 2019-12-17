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Avrupa’da yeni rakip S.Lizbon

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
AVRUPA’DA YENİ RAKİP S.LİZBON

'nde son 32 turu kuraları dün 'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan , Portekiz ekibi 'la eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları dün 'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la eşleşti.

6 MAÇTA 1 YENİLGİ
İlk maç 20 Şubat 2020'de Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat 2020'de İstanbul'da oynanacak. Portekiz ekibi daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

RAKİBİMİZ ÇOK TECRÜBELİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk kurayı değerlendirdi... Başarılı hoca, "Tecrübeli bir takımla eşleştik. Ancak kendimize güveniyoruz" dedi.

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