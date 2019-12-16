Başakşehir'e Konyaspor çelmesi

Süper Lig’in 15. Haftasında Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu. Deplasman ekibi 61. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Yeşil-beyazlı ekip 63. dakikada Milosevic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia'nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.