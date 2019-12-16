Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Yeni seri için çalışacağız
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyuncularımın istek ve arzusuna bir şey diyemem ama üretemedik! Yarış devam ediyor. 6 maçlık serimiz vardı, bitti. Yeni seri için çalışacağız" dedi.Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik patron Abdullah Avcı maçın ardından üzgündü. Baskıyı kurduklarını ancak üretemediklerini belirten Avcı, "İkinci yarı basıkıyı daha da artırdık. 3-4 pozisyonumuz var ama yetmez. Orta kalitesi düşüktü. Herkes kaybedebiliyor. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Bu yarış devam ediyor. Hayat sürekli yeni bir fırsat sunuyor. 6 maçlık galibiyet serimiz vardı ve bitti. Yeni bir seri için çalışacağız" dedi.
Avcı, Fenerbahçe derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarının da altını çizdi.
Beşiktaş deplasmanında önemli bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Maçın genelinde doğru futbol oynadık. Baskı yiyince biraz çekildik ama gol atmayı da aklımızdan çıkarmadık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
MALATYA 2. YARIDA GAZA BASIYOR!
Beşiktaş'ı 86 ve 90+9. dakikalarda attığı gollerle yenen Yeni Malatyaspor, 21 kez ile Süper Lig'de ikinci yarılarda en çok gol atan takım. Malatya'yı 20 gollü Sivas takip ediyor.
DIABY VASATI AŞAMADI
Malatya önünde ilk 11'de sahaya çıkan Diaby iyi performans sergileyemedi ve yerini Lens'e bıraktı.
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