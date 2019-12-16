Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması: Galatasaray...

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ara transferde ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan, Arda Turan transfer söylentileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN GALATASARAY'A GİTMEK İSTERSE...

Gümüşdağ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak: "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım." dedi.

Göksel Gümüşda, Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.