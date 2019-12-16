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Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
BARCELONA'DAN SADIK ÇİFTPINAR MESAJI

İspanyol devi 'dan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fenerbahçeli 'a geçmiş olsun mesajı geldi.

Katalan ekibinin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'nin mesajını alıntılayarak, 'Acil şifalar ' ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe'nin ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve ön çapraz bağında kopuk tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ifade edilmişti.

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