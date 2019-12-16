Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İspanyol devi Barcelona'dan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajı geldi.
Katalan ekibinin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin mesajını alıntılayarak, 'Acil şifalar Sadık Çiftpınar' ifadesine yer verildi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve ön çapraz bağında kopuk tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ifade edilmişti.
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