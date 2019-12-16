Trabzonspor - Denizlispor | Canlı Anlatım
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
Denizlispor: Stachowiak , Zeki , Oğuz , Mustafa Yumlu , Bergdich , Murawski , Aissati , Olcay Şahan , Sacko , Barrow , Rodallega
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