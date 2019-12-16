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Trabzonspor - Denizlispor | Canlı Anlatım

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR | CANLI ANLATIM

'in 15. haftasının kapanış gününde sahasında 'u konuk edecek. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 15. haftasında evinde 'u ağırlıyor.

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak , Zeki , Oğuz , Mustafa Yumlu , Bergdich , Murawski , Aissati , Olcay Şahan , Sacko , Barrow , Rodallega

Trabzonspor Denizlispor maçı CANLI anlatım İZLE TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

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