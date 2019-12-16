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Başakşehir’in rakibi belli oluyor

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
BAŞAKŞEHİR’İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

'in son 32 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te 'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Başakşehir kuraya olarak katılacak.

Başakşehir'in son 32 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te 'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. kuraya olarak katılacak. İşte muhtemel rakiplerimiz: APOEL, Leverkusen, Cluj, Brugge, Kopenhag, E.Frankfurt, Getafe, , S.Donetsk, Sporting, Alkmaar, Wolves, Wolfsburg, Rangers, Ludogorets

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